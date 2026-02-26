Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp xúc với cử tri tại 72 điểm từ ngày 2 đến 13-3

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Tiếp tục kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Tạo dư địa phát triển “tam nông”; Sở Y tế Gia Lai ban hành 10 giá trị cốt lõi.