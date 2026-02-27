(GLO)- Bản tin có các nội dung: Công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25-3-2026; Động thổ Nhà máy KURZ Việt Nam giai đoạn 2 tại Gia Lai; Quân đoàn 34 triển khai kế hoạch tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”...