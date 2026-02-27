Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25-3-2026

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25-3-2026; Động thổ Nhà máy KURZ Việt Nam giai đoạn 2 tại Gia Lai; Quân đoàn 34 triển khai kế hoạch tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”...
01:34

Tin nhanh đầu ngày:

+ Công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25-3-2026

+ Động thổ Nhà máy KURZ Việt Nam giai đoạn 2 tại Gia Lai

+ Quân đoàn 34 triển khai kế hoạch tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”

06:50

Nhịp sống hôm nay:

+ Phát động Tết trồng cây và phong trào “Đường tàu - Đường hoa” tại xã Bình Dương

+ Phường Hội Phú giải cứu hàng trăm cây hoa ban bị cùm sắt "trói" nhiều năm

10:00

Sắc màu Việt: Khai hội xuân Yên Tử

12:16

Sống khỏe: Rau ngổ và những công dụng đáng giá với sức khỏe

14:31

Thời tiết hôm nay: Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá

