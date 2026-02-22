Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có nội dung: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; Ra đồng đầu xuân, mở lộc xuất hàng thành công; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5, người lao động được nghỉ tổng cộng 7 ngày...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

+ Ra đồng đầu xuân, mở lộc xuất hàng thành công

+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5, người lao động được nghỉ tổng cộng 7 ngày

08:43

Nhịp sống hôm nay: Hội yêu rác Gia Lai ra quân nhặt rác tại Đồi thông Phan Đình Phùng

10:02

Sắc màu Việt: Nhà Tây Sơn với chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

14:15

Sống khỏe: Loại hạt ăn vui miệng lại giúp ngăn ngừa nhiều bệnh

15:31

Thời tiết hôm nay: Khu vực cao nguyên Trung Bộ không mưa, ngày trời nắng.

