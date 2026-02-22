01:50
Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
+ Ra đồng đầu xuân, mở lộc xuất hàng thành công
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5, người lao động được nghỉ tổng cộng 7 ngày
08:43
Nhịp sống hôm nay: Hội yêu rác Gia Lai ra quân nhặt rác tại Đồi thông Phan Đình Phùng
10:02
Sắc màu Việt: Nhà Tây Sơn với chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa
14:15
Sống khỏe: Loại hạt ăn vui miệng lại giúp ngăn ngừa nhiều bệnh
15:31
Thời tiết hôm nay: Khu vực cao nguyên Trung Bộ không mưa, ngày trời nắng.