Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huy hiệu Đảng 45 năm tuổi Đảng
+ 300 doanh nghiệp Gia Lai có sản phẩm trưng bày, quảng bá tại Hội chợ mùa Xuân
+ Từ 1-3, hộ kinh doanh phải dùng đúng tên đăng ký tài khoản ngân hàng
+ Học sinh Trường THCS Nguyễn Du đoạt giải “Vượt Khó” tại VEX Robotics Competition
+ Khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào sinh vật cản
Nhịp sống hôm nay: Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công
Câu chuyện thể thao:
+ Gần 200 cầu thủ tham gia Giải bóng đá Cúp mùa xuân xã Đak Đoa mở rộng năm 2026
+ Giao hữu bóng đá quốc tế giữa U13 Trung tâm bóng đá Bùi Văn Long và U15 Pulse Nine FC
Sống khỏe: Sáng nào cũng 1 ly nước chanh ấm: Điều gì xảy ra cho huyết áp?
Thời tiết hôm nay: Ngày và đêm 04/02, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc 6