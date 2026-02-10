Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai: Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà Tết tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông; Gia Lai: Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà Tết tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

+ Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

+ Gia Lai: Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

+ Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

+ Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

09:42

Nhịp sống hôm nay: Thả 20 cá thể động vật rừng quý hiếm về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

11:23

Câu chuyện thể thao: Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

13:23

Sống khỏe: Rau chân vịt: 2 cách ăn, khác biệt lớn cho sức khỏe

15:22

Thời tiết hôm nay: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác

