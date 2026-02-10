Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà Tết tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông
+ Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai
+ Gia Lai: Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp
+ Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm
+ Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn
Nhịp sống hôm nay: Thả 20 cá thể động vật rừng quý hiếm về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh
Câu chuyện thể thao: Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học
Sống khỏe: Rau chân vịt: 2 cách ăn, khác biệt lớn cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác