Gia Lai phân bổ 161 tỷ đồng để khẩn cấp khắc phục các công trình bị hư hỏng sau bão lũ

PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển; Gia Lai phân bổ 161 tỷ đồng để khẩn cấp khắc phục các công trình bị hư hỏng sau bão lũ; UBND xã Ia Pa và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê kết nghĩa với thôn Plơi Rngôl; Gia Lai có 9 "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2025...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển

+ Gia Lai phân bổ 161 tỷ đồng để khẩn cấp khắc phục các công trình bị hư hỏng sau bão lũ

+ UBND xã Ia Pa và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê kết nghĩa với thôn Plơi Rngôl

+ Gia Lai có 9 hội viên phụ nữ được nhận danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2025

+ Cất nóc tòa CT02 thuộc Dự án nhà ở xã hội IEC Residences Quy Nhơn

09:33

Nhịp sống hôm nay:

+ Khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 350 người dân xã Canh Liên

+ Tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Pnôn

11:23

Sắc màu Việt: Trang nghiêm lễ cúng Tổ võ cổ truyền Bình Định

12:57

Sống khỏe: Có nên uống nước đun sôi để nguội trong nhiều ngày

15:00

Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa, mưa rào rải rác

