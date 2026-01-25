(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển; Gia Lai phân bổ 161 tỷ đồng để khẩn cấp khắc phục các công trình bị hư hỏng sau bão lũ; UBND xã Ia Pa và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê kết nghĩa với thôn Plơi Rngôl; Gia Lai có 9 "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2025...