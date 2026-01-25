Tin nhanh đầu ngày:
+ Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển
+ Gia Lai phân bổ 161 tỷ đồng để khẩn cấp khắc phục các công trình bị hư hỏng sau bão lũ
+ UBND xã Ia Pa và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê kết nghĩa với thôn Plơi Rngôl
+ Gia Lai có 9 hội viên phụ nữ được nhận danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2025
+ Cất nóc tòa CT02 thuộc Dự án nhà ở xã hội IEC Residences Quy Nhơn
Nhịp sống hôm nay:
+ Khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 350 người dân xã Canh Liên
+ Tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Pnôn
Sắc màu Việt: Trang nghiêm lễ cúng Tổ võ cổ truyền Bình Định
Sống khỏe: Có nên uống nước đun sôi để nguội trong nhiều ngày
Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa, mưa rào rải rác