(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khẩn trương triển khai công tác bầu cử tại khu vực biên giới; Đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 bằng bộ nhận diện chung; Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị...