Gia Lai: Số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng 9,54%

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; Đội K52 tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; Gia Lai: Số người lao động tham gia BHXH tăng 9,54%...