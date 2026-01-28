Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng 9,54%

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; Đội K52 tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; Gia Lai: Số người lao động tham gia BHXH tăng 9,54%...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

+ Đảng bộ phường Thống Nhất và Quy Nhơn Nam tiếp nhận tổ chức Đảng

+ Đội K52 - tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

+ Gia Lai: Số người lao động tham gia BHXH tăng 9,54%

08:55

Nhịp sống hôm nay: Phường Diên Hồng đấu giá cho thuê 73 mặt bằng Phố ẩm thực - Chợ đêm

10:18

Câu chuyện thể thao:

+ Võ sư Nguyễn Văn Cảnh tham gia huấn luyện Võ cổ truyền Việt Nam tại Ấn Độ

+ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời cảm ơn Câu lạc bộ Quy Nhơn United

12:40

Sống khỏe: Cà phê đen giúp đẩy lùi gan nhiễm mỡ

14:37

Thời tiết hôm nay: Toàn tỉnh là không mưa, ngày nắng

