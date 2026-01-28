Gia Lai: Số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng 9,54%

Tin nhanh đầu ngày:
+ Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
+ Đảng bộ phường Thống Nhất và Quy Nhơn Nam tiếp nhận tổ chức Đảng
+ Đội K52 - tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
+ Gia Lai: Số người lao động tham gia BHXH tăng 9,54%
Nhịp sống hôm nay: Phường Diên Hồng đấu giá cho thuê 73 mặt bằng Phố ẩm thực - Chợ đêm
Câu chuyện thể thao:
+ Võ sư Nguyễn Văn Cảnh tham gia huấn luyện Võ cổ truyền Việt Nam tại Ấn Độ
+ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời cảm ơn Câu lạc bộ Quy Nhơn United
Sống khỏe: Cà phê đen giúp đẩy lùi gan nhiễm mỡ
Thời tiết hôm nay: Toàn tỉnh là không mưa, ngày nắng