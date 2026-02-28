Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam; Kiểm tra việc triển khai giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; Khẩn trương khắc phục hư hỏng lan can cầu treo Công Viên...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:39

Tin nhanh đầu ngày:

+ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

+ Rà soát toàn diện công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử

+ Kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

08:08

Nhịp sống hôm nay:

+ Khẩn trương khắc phục hư hỏng lan can cầu treo Công Viên

+ Hơn 32 tỷ đồng đầu tư xây dựng khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

10:47

Sắc màu Việt: Tháng 3 “Mùa xuân và tuổi trẻ” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

13:17

Sống khỏe: Người có cholesterol cao nên dùng thức uống nào vào buổi sáng?

14:52

Thời tiết hôm nay: Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

null