Năm Du lịch quốc gia 2026 có chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”

Tin nhanh đầu ngày:
+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai
+ Năm Du lịch quốc gia 2026 có chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”
+ Tổ chức lại Bệnh viện Quân y 13
+ Học viện King Sejong Quy Nhơn ký kết hợp tác với Anya Hotel Group Quy Nhơn
+ Gia Lai khẩn trương hoàn thành gieo trồng vụ Đông Xuân, tăng cường bảo vệ cây trồng
Nhịp sống hôm nay:
+ Phường Hoài Nhơn ứng dụng mã QR tiếp nhận kiến nghị của người dân
+ Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu vận động 49.890 đơn vị máu
Sắc màu Việt: Hình tượng ngựa đã đi vào đời sống người dân Việt Nam thế nào?
Sống khỏe: Cảnh báo nguy cơ lây virus Nipah qua thực phẩm
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên, Nam Bộ tiết trời ổn định, ngày nắng nóng