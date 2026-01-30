Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Năm Du lịch quốc gia 2026 có chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai; Năm Du lịch quốc gia 2026 có chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”; Tổ chức lại Bệnh viện Quân y 13; Cảnh báo nguy cơ lây virus Nipah qua thực phẩm…
Tin nhanh đầu ngày:

+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai

+ Năm Du lịch quốc gia 2026 có chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”

+ Tổ chức lại Bệnh viện Quân y 13

+ Học viện King Sejong Quy Nhơn ký kết hợp tác với Anya Hotel Group Quy Nhơn

+ Gia Lai khẩn trương hoàn thành gieo trồng vụ Đông Xuân, tăng cường bảo vệ cây trồng

10:21

Nhịp sống hôm nay:

+ Phường Hoài Nhơn ứng dụng mã QR tiếp nhận kiến nghị của người dân

+ Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu vận động 49.890 đơn vị máu

12:28

Sắc màu Việt: Hình tượng ngựa đã đi vào đời sống người dân Việt Nam thế nào?

14:58

Sống khỏe: Cảnh báo nguy cơ lây virus Nipah qua thực phẩm

16:35

Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên, Nam Bộ tiết trời ổn định, ngày nắng nóng

null