(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai; Năm Du lịch quốc gia 2026 có chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”; Tổ chức lại Bệnh viện Quân y 13; Cảnh báo nguy cơ lây virus Nipah qua thực phẩm…