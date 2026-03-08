Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khảo sát kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin hoán đổi để nghỉ Giỗ Tổ, 30/4-1/5 kéo dài 9 ngày; Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:52

Tin nhanh đầu ngày:

+ Cử tri Quy Nhơn Nam gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

+ Khảo sát kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

+ Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin hoán đổi để nghỉ Giỗ Tổ, 30/4-1/5 kéo dài 9 ngày

+ Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

09:25

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá xăng RON95-III vượt mốc 27.000 đồng/lít từ 15 giờ ngày 7-3

+ Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

12:10

Sắc màu Việt: Cao nguyên Gia Lai vào mùa lễ hội

14:19

Sống khỏe: Những điều cần biết khi dùng tía tô

16:47

Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng.

null