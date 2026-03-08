Tin nhanh đầu ngày:
+ Cử tri Quy Nhơn Nam gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai
+ Khảo sát kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
+ Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin hoán đổi để nghỉ Giỗ Tổ, 30/4-1/5 kéo dài 9 ngày
+ Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá xăng RON95-III vượt mốc 27.000 đồng/lít từ 15 giờ ngày 7-3
+ Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy
Sắc màu Việt: Cao nguyên Gia Lai vào mùa lễ hội
Sống khỏe: Những điều cần biết khi dùng tía tô
Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng.