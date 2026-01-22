Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ngày làm việc thứ 3, Đại hội lần thứ XIV của Đảng thảo luận về các văn kiện; Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm, khâu đột phá trong xây dựng Đảng...
+ Ngày làm việc thứ 3, Đại hội lần thứ XIV của Đảng thảo luận về các văn kiện

03:47

+ Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

05:30

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm, khâu đột phá trong xây dựng Đảng

08:35

+ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày, giới thiệu sách tại Đại hội XIV của Đảng

10:07

+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

12:20

Thời tiết hôm nay: Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có giông

