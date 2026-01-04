Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Vướng mắc trong tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở Ia Ly

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.
Tin nhanh đầu ngày:

- Tư lệnh Quân khu 5 thăm, làm việc tại Lữ đoàn Phòng không 573

- Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

- Bảo tàng Quang Trung tổ chức lễ hiệp kỵ Tây Sơn Tam Kiệt

- Gần 500 vận động viên tham gia Giải Pickleball Showroom Thanh An Open

- Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

10:49

Nhịp sống hôm nay: Vướng mắc trong tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở Ia Ly

14:14

Sắc màu Việt: Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư dày công lưu trữ, quảng bá di sản văn hóa truyền thống

16:44

Sống khỏe mỗi ngày: Vì sao bạn nên uống trà hàng ngày?

18:00

Thời tiết hôm nay:

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng

- Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động

