Tin nhanh đầu ngày:
- Tư lệnh Quân khu 5 thăm, làm việc tại Lữ đoàn Phòng không 573
- Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc
- Bảo tàng Quang Trung tổ chức lễ hiệp kỵ Tây Sơn Tam Kiệt
- Gần 500 vận động viên tham gia Giải Pickleball Showroom Thanh An Open
- Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa
Nhịp sống hôm nay: Vướng mắc trong tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở Ia Ly
Sắc màu Việt: Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư dày công lưu trữ, quảng bá di sản văn hóa truyền thống
Sống khỏe mỗi ngày: Vì sao bạn nên uống trà hàng ngày?
Thời tiết hôm nay:
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng
- Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động