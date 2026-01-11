(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Gia Lai phân giao chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026; Quân đội hoàn thành và bàn giao 100 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho nhân dân vùng bão lũ; Gia Lai đề nghị phân hạng OCOP 5 sao đối với 5 sản phẩm; Dựng nêu đón Tết sớm...