Gia Lai phân giao chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Gia Lai phân giao chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026; Quân đội hoàn thành và bàn giao 100 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho nhân dân vùng bão lũ; Gia Lai đề nghị phân hạng OCOP 5 sao đối với 5 sản phẩm; Dựng nêu đón Tết sớm...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai phân giao chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026

+ Quân đội hoàn thành và bàn giao 100 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho nhân dân vùng bão lũ

+ Gia Lai đề nghị phân hạng OCOP 5 sao đối với 5 sản phẩm

+ Phường Thống Nhất và Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kết nghĩa với làng Jar

09:20

Nhịp sống hôm nay: Hàng nghìn người dân Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

11:20

Sắc màu Việt: Dựng nêu đón Tết sớm

13:08

Sống khỏe: Nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

14:02

Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai động mạnh

