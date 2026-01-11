Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai phân giao chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026
+ Quân đội hoàn thành và bàn giao 100 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho nhân dân vùng bão lũ
+ Gia Lai đề nghị phân hạng OCOP 5 sao đối với 5 sản phẩm
+ Phường Thống Nhất và Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kết nghĩa với làng Jar
Nhịp sống hôm nay: Hàng nghìn người dân Bồng Sơn mong sớm có nước sạch
Sắc màu Việt: Dựng nêu đón Tết sớm
Sống khỏe: Nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?
Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai động mạnh