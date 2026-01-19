Tin nhanh đầu ngày:
+ Trang thông tin điện tử Đại hội XIV của Đảng: Kênh báo chí dữ liệu đồ sộ và quy mô về các kỳ Đại hội Đảng
+ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tri ân 160 căn hộ cho người lao động có nhiều cống hiến
+ Hơn 100 giáo viên THCS tham gia hội thảo nâng cao năng lực giảng dạy môn Toán
+ Hơn 1.300 học sinh Gia Lai trải nghiệm các dự án ứng dụng công nghệ
+ Phường Hoài Nhơn Tây kết nghĩa với xã Kông Bơ La
Nhịp sống hôm nay:
+ Rộn ràng hội chợ gây quỹ “Mùa xuân cho em”
+ Tổ chức “Chợ 0 đồng - Tết nhân ái” cho người dân xã Vĩnh Sơn
Sắc màu Việt: Bài chòi dân gian vào nhịp mới
Sống khỏe: Cách đi bộ cực tốt cho tuổi 50
Thời tiết hôm nay: Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi – Gia Lai có mưa, mưa rào