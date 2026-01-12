Tin nhanh đầu ngày:
+ Sáng nay (12-1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 53
+ Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương và địa phương
+ Lữ đoàn Công binh 7 hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”
+ Bac A Bank Chi nhánh Bình Định trao tặng 200 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ
Nhịp sống hôm nay:
+ Khảo sát, hỗ trợ trẻ em khiếm thị khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai
+ Triển khai mô hình “Tuyến đường số” tại phường Bình Định
Câu chuyện thể thao: Đào Hà Tâm Du: Tay đấm trẻ triển vọng của boxing Gia Lai
Sống khỏe: Người uống cà phê thường xuyên ít bị tiểu đường hơn
Thời tiết hôm nay: Ngày và đêm 12-1, vùng biển từ Gia Lai đến TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6