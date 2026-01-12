(GLO)- Bản tin có các nội dung: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 53; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương và địa phương; Lữ đoàn Công binh 7 hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”; Triển khai mô hình “Tuyến đường số” tại phường Bình Định...