Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương và địa phương

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 53; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương và địa phương; Lữ đoàn Công binh 7 hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”; Triển khai mô hình “Tuyến đường số” tại phường Bình Định...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Sáng nay (12-1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 53

+ Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương và địa phương

+ Lữ đoàn Công binh 7 hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”

+ Bac A Bank Chi nhánh Bình Định trao tặng 200 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ

07:41

Nhịp sống hôm nay:

+ Khảo sát, hỗ trợ trẻ em khiếm thị khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai

+ Triển khai mô hình “Tuyến đường số” tại phường Bình Định

10:02

Câu chuyện thể thao: Đào Hà Tâm Du: Tay đấm trẻ triển vọng của boxing Gia Lai

12:22

Sống khỏe: Người uống cà phê thường xuyên ít bị tiểu đường hơn

13:47

Thời tiết hôm nay: Ngày và đêm 12-1, vùng biển từ Gia Lai đến TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6

