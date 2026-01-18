(GLO)- Bản tin có các nội dung: Niềm tin dân tộc dưới lá cờ Đảng; Ý nghĩa việc phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV của Đảng; Gia Lai đặt mục tiêu thu hút mới 40 dự án sản xuất công nghiệp trong năm 2026; Trường Đại học Quy Nhơn chuyển giao công nghệ sản xuất nem chả cho cơ sở Cô Út...