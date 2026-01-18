Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
(GLO)- Bản tin có các nội dung: Niềm tin dân tộc dưới lá cờ Đảng; Ý nghĩa việc phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV của Đảng; Gia Lai đặt mục tiêu thu hút mới 40 dự án sản xuất công nghiệp trong năm 2026; Trường Đại học Quy Nhơn chuyển giao công nghệ sản xuất nem chả cho cơ sở Cô Út...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Niềm tin dân tộc dưới lá cờ Đảng

+ Ý nghĩa việc phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV của Đảng

+ Gia Lai đặt mục tiêu thu hút mới 40 dự án sản xuất công nghiệp trong năm 2026

+ Trường Đại học Quy Nhơn chuyển giao công nghệ sản xuất nem chả cho cơ sở Cô Út

Nhịp sống hôm nay:

+ Bảo hiểm VBI xây tặng phòng học cho điểm trường làng Dyrao

+ Gần 500 thí sinh cả nước thi tuyển vào học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai

Sắc màu Việt: Đất học Bình Định: Dấu xưa từ những văn miếu, văn chỉ

Sống khỏe: Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Thời tiết hôm nay: Cao Nguyên trung bộ đêm và sáng sớm trời rét

