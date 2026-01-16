(GLO)- Bản tin có nội dung: Sẵn sàng các công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Canh Liên cần quyết liệt các giải pháp phát triển KT-XH và giảm nghèo nhanh, bền vững; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân...

