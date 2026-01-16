Tin nhanh đầu ngày:
+ Sẵn sàng các công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
+ Canh Liên cần quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo nhanh, bền vững
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân
+ Công an tỉnh Gia Lai khởi công xây dựng, sửa chữa 23 căn nhà cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Nhịp sống hôm nay: Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”
Câu chuyện thể thao: Xác định 8 đội vào tứ kết U23 châu Á 2026
Sống khỏe: Món rau rẻ tiền tốt cho sức khỏe nên dùng trong mùa đông
Thời tiết hôm nay