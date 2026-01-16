Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Sẵn sàng các công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sẵn sàng các công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có nội dung: Sẵn sàng các công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Canh Liên cần quyết liệt các giải pháp phát triển KT-XH và giảm nghèo nhanh, bền vững; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:48

Tin nhanh đầu ngày:

+ Sẵn sàng các công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

+ Canh Liên cần quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo nhanh, bền vững

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân

+ Công an tỉnh Gia Lai khởi công xây dựng, sửa chữa 23 căn nhà cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

09:43

Nhịp sống hôm nay: Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

11:17

Câu chuyện thể thao: Xác định 8 đội vào tứ kết U23 châu Á 2026

13:27

Sống khỏe: Món rau rẻ tiền tốt cho sức khỏe nên dùng trong mùa đông

14:56

Thời tiết hôm nay

null