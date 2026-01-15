01:55

Tin nhanh đầu ngày:

+ 1.586 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

+ Gia Lai bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Đại Đoàn Kết

+ Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã