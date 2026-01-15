Tin nhanh đầu ngày:
+ 1.586 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam
+ Gia Lai bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Đại Đoàn Kết
+ Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã
Nhịp sống hôm nay:
+ Ngành Giáo dục Gia Lai tiếp nhận 130 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ
+ Trao mô hình sinh kế cho các hộ nghèo ở xã Biển Hồ
Sắc màu Việt: Nghiệm thu nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai”
Sống khỏe: “Thủ phạm” trong ăn uống khiến tóc gãy rụng nhiều
Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão ở gần Biển Đông