1.586 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV

Tin nhanh đầu ngày:

+ 1.586 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

+ Gia Lai bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Đại Đoàn Kết

+ Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

08:38

Nhịp sống hôm nay:

+ Ngành Giáo dục Gia Lai tiếp nhận 130 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

+ Trao mô hình sinh kế cho các hộ nghèo ở xã Biển Hồ

10:17

Sắc màu Việt: Nghiệm thu nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

12:31

Sống khỏe: “Thủ phạm” trong ăn uống khiến tóc gãy rụng nhiều

14:01

Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão ở gần Biển Đông

