Tin nhanh đầu ngày:
- Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm
- Thắp sáng những mái ấm trong “Chiến dịch Quang Trung”
- Phòng - chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số
- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo nổ
- Phát hiện 3.373 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2-1
Nhịp sống hôm nay: Trải nghiệm công nghệ hàng không vũ trụ tại Trung tâm Khám phá khoa học
Sắc màu Việt: Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm
Sống khỏe mỗi ngày: Những thực phẩm không nên dùng chung với củ cải trắng
Thời tiết hôm nay:
- Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m
- Khu vực cao nguyên Trung bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng