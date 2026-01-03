- Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.