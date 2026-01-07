Tin nhanh đầu ngày:
+ Tai nạn giao thông cả nước giảm 5.312 vụ, giảm 711 người chết
+ Toàn tỉnh có 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2025
+ Gia Lai phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn
+ 65 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP
+ Khắc phục tình trạng đổ rác thải tại khu vực đường mới ven sông Dinh
Nhịp sống hôm nay:
+ Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo tại Gia Lai
+ Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ngư dân mất tích
Câu chuyện thể thao: Cờ vua Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu tốp 30 thế giới
Sống khỏe: "3 không" khi ăn khoai lang tránh đường huyết tăng vọt
Thời tiết hôm nay: Khu vực Gia Lai nhiều mây, mưa rào rải rác