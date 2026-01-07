Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Tai nạn giao thông cả nước giảm 5.312 vụ, giảm 711 người chết

Tai nạn giao thông cả nước giảm 5.312 vụ, giảm 711 người chết

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tai nạn giao thông cả nước giảm 5.312 vụ, giảm 711 người chết; Có 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2025; Gia Lai phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn; 65 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:55

Tin nhanh đầu ngày:

+ Tai nạn giao thông cả nước giảm 5.312 vụ, giảm 711 người chết

+ Toàn tỉnh có 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2025

+ Gia Lai phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn

+ 65 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP

+ Khắc phục tình trạng đổ rác thải tại khu vực đường mới ven sông Dinh

09:21

Nhịp sống hôm nay:

+ Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo tại Gia Lai

+ Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ngư dân mất tích

11:42

Câu chuyện thể thao: Cờ vua Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu tốp 30 thế giới

14:05

Sống khỏe: "3 không" khi ăn khoai lang tránh đường huyết tăng vọt

15:28

Thời tiết hôm nay: Khu vực Gia Lai nhiều mây, mưa rào rải rác

null