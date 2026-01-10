Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Trách nhiệm, chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tin nhanh đầu ngày:

+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Trách nhiệm, chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

+ Thuế tỉnh phấn đấu thu hơn 31.477 tỷ đồng thuế nội địa

+ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tập huấn cán bộ binh chủng ngành Thông tin

+ Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

10:28

Nhịp sống hôm nay:

+ Gia Lai: Trao kinh phí đỡ đầu cho 3 trẻ mồ côi do dịch Covid-19

+ Tạp chí Nhà đầu tư hỗ trợ người dân Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

12:48

Sắc màu Việt: Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

15:44

Sống khỏe: 3 thời điểm dễ bị đột quỵ trong thời tiết lạnh

17:10

Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7

