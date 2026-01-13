Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai đặt mục tiêu đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, thông qua 2 nghị quyết; Gia Lai đặt mục tiêu đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cần tuyển dụng 20 bác sĩ...
01:49

Tin nhanh đầu ngày:

+ Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, thông qua 2 nghị quyết
+ Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu

+ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai làm việc với các xã phía Tây về công tác bầu cử
+ Gia Lai đặt mục tiêu đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

08:19

Nhịp sống hôm nay:

+ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cần tuyển dụng 20 bác sĩ

+ 451 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội và không có khả năng thu hồi 73,8 tỷ đồng

11:02

Câu chuyện thể thao: Ra mắt sách “Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng”

12:50

Sống khỏe: Thói quen khi chơi Pickleball tiềm ẩn nguy cơ phải gác vợt

14:37

Thời tiết hôm nay: Đêm 13 và ngày 14-1, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, biển động nhẹ

