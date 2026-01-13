Tin nhanh đầu ngày:
+ Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, thông qua 2 nghị quyết
+ Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu
+ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai làm việc với các xã phía Tây về công tác bầu cử
+ Gia Lai đặt mục tiêu đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nhịp sống hôm nay:
+ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cần tuyển dụng 20 bác sĩ
+ 451 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội và không có khả năng thu hồi 73,8 tỷ đồng
Câu chuyện thể thao: Ra mắt sách “Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng”
Sống khỏe: Thói quen khi chơi Pickleball tiềm ẩn nguy cơ phải gác vợt
Thời tiết hôm nay: Đêm 13 và ngày 14-1, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, biển động nhẹ