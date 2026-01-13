01:49

Tin nhanh đầu ngày:

+ Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, thông qua 2 nghị quyết

+ Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu

+ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai làm việc với các xã phía Tây về công tác bầu cử

+ Gia Lai đặt mục tiêu đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng