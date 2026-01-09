Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Phân bổ hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai: Phân bổ hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026; An Nhơn Đông dẫn đầu cấp cơ sở về giải ngân vốn đầu tư công; Hơn 93.400 thí sinh tham gia sát hạch giấy phép lái xe; Từ 20-1, ô tô trượt kiểm định phải nộp 50% phí khi quay lại trong ngày...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai được phân bổ hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

+ An Nhơn Đông dẫn đầu cấp cơ sở về giải ngân vốn đầu tư công

+ Hơn 93.400 thí sinh tham gia sát hạch giấy phép lái xe

+ Gia Lai: Tổng giá trị hoạt động thiện nguyện hơn 101 tỷ đồng

+ Từ 20-1, ô tô trượt kiểm định phải nộp 50% phí khi quay lại trong ngày

+ Công an xã Bình Dương hỗ trợ tìm và trả lại tài sản trị giá 280 triệu đồng bị đánh rơi cho người dân

10:37

Nhịp sống hôm nay: “Chủ nhật về làng” - Gần dân để giữ thôn, làng bình yên

12:06

Câu chuyện thể thao: Cú hích cho thể thao thành tích cao

14:13

Sống khỏe: Loại trà nào phù hợp cho người bệnh thận?

15:43

Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8

