Gia Lai: Phân bổ hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai được phân bổ hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026
+ An Nhơn Đông dẫn đầu cấp cơ sở về giải ngân vốn đầu tư công
+ Hơn 93.400 thí sinh tham gia sát hạch giấy phép lái xe
+ Gia Lai: Tổng giá trị hoạt động thiện nguyện hơn 101 tỷ đồng
+ Từ 20-1, ô tô trượt kiểm định phải nộp 50% phí khi quay lại trong ngày
+ Công an xã Bình Dương hỗ trợ tìm và trả lại tài sản trị giá 280 triệu đồng bị đánh rơi cho người dân
Nhịp sống hôm nay: “Chủ nhật về làng” - Gần dân để giữ thôn, làng bình yên
Câu chuyện thể thao: Cú hích cho thể thao thành tích cao
Sống khỏe: Loại trà nào phù hợp cho người bệnh thận?
Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8