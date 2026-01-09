Gia Lai: Phân bổ hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

01:32

Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai được phân bổ hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

+ An Nhơn Đông dẫn đầu cấp cơ sở về giải ngân vốn đầu tư công

+ Hơn 93.400 thí sinh tham gia sát hạch giấy phép lái xe

+ Gia Lai: Tổng giá trị hoạt động thiện nguyện hơn 101 tỷ đồng

+ Từ 20-1, ô tô trượt kiểm định phải nộp 50% phí khi quay lại trong ngày

+ Công an xã Bình Dương hỗ trợ tìm và trả lại tài sản trị giá 280 triệu đồng bị đánh rơi cho người dân