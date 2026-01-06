Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn
+ Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai được khen thưởng
+ Gia Lai từng bước giảm còn khoảng 3.800 tàu cá trong những năm tới
+ Xếp hạng lại 22 cơ sở y tế công lập khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai
+ Ông Trần Quang Tuấn giữ chức Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai
+ Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy
Nhịp sống hôm nay:
+ Trưng bày giới thiệu sách kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
+ Gia Lai có 2 tác giả đạt giải thưởng mỹ thuật năm 2025
Câu chuyện thể thao: Danh tính trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam-U23 Jordan
Sống khỏe: Những lợi ích của mãng cầu ta chưa từng nghe tới
Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác