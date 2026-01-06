Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai từng bước giảm còn khoảng 3.800 tàu cá trong những năm tới

Gia Lai từng bước giảm còn khoảng 3.800 tàu cá trong những năm tới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có nội dung sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn; Gia Lai từng bước giảm còn khoảng 3.800 tàu cá trong những năm tới; Gia Lai có 2 tác giả đạt giải thưởng mỹ thuật năm 2025; Khu vực phía Đông tỉnh có mưa, mưa rào rải rác...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:10

Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

+ Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai được khen thưởng

+ Gia Lai từng bước giảm còn khoảng 3.800 tàu cá trong những năm tới

+ Xếp hạng lại 22 cơ sở y tế công lập khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai

+ Ông Trần Quang Tuấn giữ chức Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai

+ Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

10:50

Nhịp sống hôm nay:

+ Trưng bày giới thiệu sách kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

+ Gia Lai có 2 tác giả đạt giải thưởng mỹ thuật năm 2025

13:08

Câu chuyện thể thao: Danh tính trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam-U23 Jordan

15:20

Sống khỏe: Những lợi ích của mãng cầu ta chưa từng nghe tới

16:55

Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác

null