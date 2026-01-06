(GLO)- Bản tin có nội dung sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn; Gia Lai từng bước giảm còn khoảng 3.800 tàu cá trong những năm tới; Gia Lai có 2 tác giả đạt giải thưởng mỹ thuật năm 2025; Khu vực phía Đông tỉnh có mưa, mưa rào rải rác...