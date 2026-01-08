Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 6 phường

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 6 phường

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Cục Cứu hộ - Cứu nạn kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ Gia Lai; Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 6 phường, xã khu vực biên giới đất liền; Người dân vùng biên Ia Chia khốn khổ vì đường tan nát...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:01

Tin nhanh đầu ngày:

+ Cục Cứu hộ - Cứu nạn kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ Gia Lai

+ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 6 phường, xã khu vực biên giới đất liền

+ Tập đoàn Xi măng Hoàng Long hỗ trợ tỉnh Gia Lai 500 tấn xi măng khắc phục hậu quả bão lũ

+ Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng đối thoại với cấp ủy chi bộ và cán bộ quân dân chính Ia Kring

+ Công an xã Ia Tul xử lý 3 thanh niên về hành vi đánh bạc

07:57

Nhịp sống hôm nay:

+ Người dân vùng biên Ia Chia khốn khổ vì đường tan nát

10:06

Sắc màu Việt: Nối nhịp giữ gìn di sản

12:00

Sống khỏe: Lá mơ lông và giá trị y học

13:25

Thời tiết hôm nay: Khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác

null