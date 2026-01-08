Tin nhanh đầu ngày:
+ Cục Cứu hộ - Cứu nạn kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ Gia Lai
+ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 6 phường, xã khu vực biên giới đất liền
+ Tập đoàn Xi măng Hoàng Long hỗ trợ tỉnh Gia Lai 500 tấn xi măng khắc phục hậu quả bão lũ
+ Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng đối thoại với cấp ủy chi bộ và cán bộ quân dân chính Ia Kring
+ Công an xã Ia Tul xử lý 3 thanh niên về hành vi đánh bạc
Nhịp sống hôm nay:
+ Người dân vùng biên Ia Chia khốn khổ vì đường tan nát
Sắc màu Việt: Nối nhịp giữ gìn di sản
Sống khỏe: Lá mơ lông và giá trị y học
Thời tiết hôm nay: Khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác