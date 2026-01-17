Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

01:44

Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừngĐại hội XIV của Đảng

+ Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Sân golf Đak Đoa

+ Xã Ia Hiao khánh thành 2 tuyến đường “ý Đảng-lòng dân”

+ Tổng giá trị hoạt động Chữ thập đỏ của tỉnh Gia Lai đạt 172,53 tỷ đồng

06:31

Nhịp sống hôm nay:

+ Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

08:38

Sắc màu Việt: Câu chuyện về lòng trung nghĩa “Hiền thần” tiếp cận khán giả trẻ

10:40

Sống khỏe: Dùng giấy bạc gói thức ăn thừa: Lợi bất cập hại!

12:46

Thời tiết hôm nay: Gia Lai chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

