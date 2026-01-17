Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Bản tin có nội dung sau: Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng; Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Sân golf Đak Đoa; Xã Ia Hiao khánh thành 2 tuyến đường “ý Đảng-lòng dân”; Tổng giá trị hoạt động Chữ thập đỏ của tỉnh Gia Lai đạt 172,53 tỷ đồng...