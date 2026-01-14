Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 24-11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ lễ

PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV; Ngày 24-11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ lễ; Tiếp nhận và giải quyết 52.313 trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV

+ Ngày 24-11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ lễ

+ Tiếp nhận và giải quyết 52.313 trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe

+ Gia Lai: 120 dự án tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học

07:06

Nhịp sống hôm nay: Gia Lai: Kỳ tích cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, nhiều lần ngưng tim

09:28

Sắc màu Việt: Nhân dân luôn kính ngưỡng anh hùng dân tộc

11:29

Sống khỏe: Dầu dừa có thể nấu ăn?

12:40

Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5

