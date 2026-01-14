Tin nhanh đầu ngày:
+ Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV
+ Ngày 24-11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ lễ
+ Tiếp nhận và giải quyết 52.313 trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe
+ Gia Lai: 120 dự án tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học
Nhịp sống hôm nay: Gia Lai: Kỳ tích cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, nhiều lần ngưng tim
Sắc màu Việt: Nhân dân luôn kính ngưỡng anh hùng dân tộc
Sống khỏe: Dầu dừa có thể nấu ăn?
Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5