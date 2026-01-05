Tin nhanh đầu ngày:
- Giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”
- Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”
- Công nhận Làng nghề nón lá Gò Găng đạt tiêu chí làng nghề của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn
- Gia Lai xếp hạng lại 16 đơn vị sự nghiệp y tế công lập
- Hỗ trợ gần 130 triệu đồng cho trẻ khiếm thị đa tật và trẻ học hòa nhập ở Gia Lai
Nhịp sống hôm nay: Kiểm soát giao thông từ cơ sở, kéo giảm nguy cơ tai nạn
Sắc màu Việt: Du lịch Gia Lai - mùa mới, kỳ vọng mới
Sống khỏe mỗi ngày: Những loại thảo dược giúp ngủ ngon, giảm lo âu
Thời tiết hôm nay:
- Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m
- Khu vực cao nguyên Trung bộ có mây; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng