02:33

Tin nhanh đầu ngày:

- Giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”

- Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

- Công nhận Làng nghề nón lá Gò Găng đạt tiêu chí làng nghề của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

- Gia Lai xếp hạng lại 16 đơn vị sự nghiệp y tế công lập

- Hỗ trợ gần 130 triệu đồng cho trẻ khiếm thị đa tật và trẻ học hòa nhập ở Gia Lai