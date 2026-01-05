Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Tin nhanh đầu ngày:

- Giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”

- Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

- Công nhận Làng nghề nón lá Gò Găng đạt tiêu chí làng nghề của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

- Gia Lai xếp hạng lại 16 đơn vị sự nghiệp y tế công lập

- Hỗ trợ gần 130 triệu đồng cho trẻ khiếm thị đa tật và trẻ học hòa nhập ở Gia Lai

10:44

Nhịp sống hôm nay: Kiểm soát giao thông từ cơ sở, kéo giảm nguy cơ tai nạn

12:36

Sắc màu Việt: Du lịch Gia Lai - mùa mới, kỳ vọng mới

15:29

Sống khỏe mỗi ngày: Những loại thảo dược giúp ngủ ngon, giảm lo âu

17:38

Thời tiết hôm nay:

- Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m

- Khu vực cao nguyên Trung bộ có mây; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng

