(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng; Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I; Trung đoàn Thông tin 29 kết nghĩa với xã Ia Băng và Bàu Cạn...