Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng; Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I; Trung đoàn Thông tin 29 kết nghĩa với xã Ia Băng và Bàu Cạn...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

+ Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

+ Giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ia Khươl và Ia Grai

+ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Champasak trao đổi hợp tác

+ Công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025

10:36

Nhịp sống hôm nay:

+ Trung đoàn Thông tin 29 kết nghĩa với xã Ia Băng và Bàu Cạn

+ Trao tặng 41 con bò giống sinh sản cho bà con vùng lũ phía Tây tỉnh Gia Lai

13:33

Sắc màu Việt: “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

15:58

Sống khỏe: 4 cách xử trí để cơ thể nhanh hồi phục sau khi uống rượu bia

18:20

Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có rào và giông vài nơi

