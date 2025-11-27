(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ nhất; Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực phòng-chống thiên tai và tham gia khắc phục hậu quả bão lũ; Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ...