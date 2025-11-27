Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ nhất; Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực phòng-chống thiên tai và tham gia khắc phục hậu quả bão lũ; Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ nhất

+ Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực phòng-chống thiên tai và tham gia khắc phục hậu quả bão lũ

+ Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

+ Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

10:30

Nhịp sống hôm nay:

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa khắc phục hậu quả thiên tai

+ Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai hỗ trợ 10.000 cuốn vở cho học sinh vùng lũ

13:23

Sắc màu Việt: Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

15:03

Sống khỏe: Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

16:45

Thời tiết hôm nay: Bão số 15 đổi hướng, tăng cấp và có 3 kịch bản xảy ra

