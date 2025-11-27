Tin nhanh đầu ngày:
+ Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ nhất
+ Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực phòng-chống thiên tai và tham gia khắc phục hậu quả bão lũ
+ Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ
+ Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025
Nhịp sống hôm nay:
+ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa khắc phục hậu quả thiên tai
+ Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai hỗ trợ 10.000 cuốn vở cho học sinh vùng lũ
Sắc màu Việt: Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Sống khỏe: Đậu phụ có thật sự “lành tính”?
Thời tiết hôm nay: Bão số 15 đổi hướng, tăng cấp và có 3 kịch bản xảy ra