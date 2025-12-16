- Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo quyết định, sân golf này có quy mô 36 lỗ, dự kiến vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng trên nền diện tích hơn 171 ha.