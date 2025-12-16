Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo quyết định, sân golf này có quy mô 36 lỗ, dự kiến vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng trên nền diện tích hơn 171 ha.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:00

Tin nhanh đầu ngày:

- Triển khai hướng dẫn thực hiện 9 dịch vụ công trực tuyến qua VNeID

- Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án 57 với 3 xã biên giới

- Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa

- Kết nối và gọi vốn đầu tư cho 4 dự án khởi nghiệp năm 2025

- Tập huấn và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

- 2 “siêu trộm” đánh cắp 14 chiếc xe máy

- Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam

12:58

Nhịp sống hôm nay: Tủ sách yêu thương đến với vùng cao

15:20

Sống khỏe mỗi ngày: Ăn khuya có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa

17:11

Thời tiết hôm nay:

- Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng

null