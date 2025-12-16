Tin nhanh đầu ngày:
- Triển khai hướng dẫn thực hiện 9 dịch vụ công trực tuyến qua VNeID
- Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án 57 với 3 xã biên giới
- Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa
- Kết nối và gọi vốn đầu tư cho 4 dự án khởi nghiệp năm 2025
- Tập huấn và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
- 2 “siêu trộm” đánh cắp 14 chiếc xe máy
- Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam
Nhịp sống hôm nay: Tủ sách yêu thương đến với vùng cao
Sống khỏe mỗi ngày: Ăn khuya có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa
Thời tiết hôm nay:
- Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng