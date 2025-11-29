Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ
+ Gia Lai: Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành
+ Tặng giấy khen cho 120 tập thể, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ
+ Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt
+ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” và trao bò giống sinh sản cho người dân vùng biên
Nhịp sống hôm nay:
+ Chi gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 12-2025
+ Học sinh Gia Lai giành huy chương vàng kỳ thi Toán quốc tế AMO
Câu chuyện thể thao: Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương
Sống khỏe: 4 loại trái cây tốt cho tim mạch
Thời tiết: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, di chuyển 15 km/h