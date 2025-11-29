(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ; Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt; Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành...