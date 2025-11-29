Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ; Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt; Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:56

Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

+ Gia Lai: Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

+ Tặng giấy khen cho 120 tập thể, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ

+ Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

+ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” và trao bò giống sinh sản cho người dân vùng biên

13:06

Nhịp sống hôm nay:

+ Chi gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 12-2025

+ Học sinh Gia Lai giành huy chương vàng kỳ thi Toán quốc tế AMO

15:48

Câu chuyện thể thao: Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

18:34

Sống khỏe: 4 loại trái cây tốt cho tim mạch

20:07

Thời tiết: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, di chuyển 15 km/h

null