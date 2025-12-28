(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổng kết công tác năm 2025; Lữ đoàn Pháo binh 40 bàn giao 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”; 5 cầu thủ U19 Bê tông 26 Gia Lai bị phạt vì nghi án tiêu cực...