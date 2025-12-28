Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổng kết công tác năm 2025; Lữ đoàn Pháo binh 40 bàn giao 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”; 5 cầu thủ U19 Bê tông 26 Gia Lai bị phạt vì nghi án tiêu cực...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

+ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổng kết công tác năm 2025

+ Hơn 600 cơ sở sản xuất, kinh doanh dự hội nghị tuyên truyền quy định về khai báo cháy

+ Lữ đoàn Pháo binh 40 bàn giao 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”

+ 5 cầu thủ U19 Bê tông 26 Gia Lai bị phạt vì nghi án tiêu cực

11:11

Nhịp sống hôm nay:

+ “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ người dân Gia Lai sau thiên tai

+ Xã Ia Dơk kết nghĩa với phường An Nhơn Bắc

14:40

Sắc màu Việt: Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

17:37

Sống khỏe: 7 lợi ích từ đậu đen

19:09

Thời tiết hôm nay: gió mạnh, sóng lớn và mưa giông trên biển

