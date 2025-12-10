Gia Lai: Từ mạch nguồn cách mạng đến khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

Tin nhanh đầu ngày:
+ Phải chiến thắng giòn giã “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân
+ Từ mạch nguồn cách mạng đến khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới
+ Gia Lai đề nghị Tập đoàn Sơn Hải hỗ trợ thi công xây dựng khu tái định cư vùng thiên tai
+ Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn
Nhịp sống hôm nay: Nữ sinh viên kiến trúc ở Gia Lai đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2025
Câu chuyện thể thao: Võ sĩ trẻ Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai
Sống khỏe: Đừng chủ quan với những biến chứng âm thầm của cúm mùa lạnh
Thời tiết hôm nay: Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, tốc độ 20 km/h