Gia Lai: Từ mạch nguồn cách mạng đến khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Phải chiến thắng giòn giã “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân; Từ mạch nguồn cách mạng đến khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới; Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Phải chiến thắng giòn giã “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân

+ Từ mạch nguồn cách mạng đến khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

+ Gia Lai đề nghị Tập đoàn Sơn Hải hỗ trợ thi công xây dựng khu tái định cư vùng thiên tai

+ Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

12:07

Nhịp sống hôm nay: Nữ sinh viên kiến trúc ở Gia Lai đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2025

13:47

Câu chuyện thể thao: Võ sĩ trẻ Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

16:08

Sống khỏe: Đừng chủ quan với những biến chứng âm thầm của cúm mùa lạnh

18:08

Thời tiết hôm nay: Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, tốc độ 20 km/h

