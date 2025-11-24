Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho các xã vùng ngập lụt phía Tây

Tin nhanh đầu ngày:
- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho các xã vùng ngập lụt phía Tây Gia Lai
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại các khu công nghiệp
- Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Phù Mỹ Nam
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ Ia Pa, Ia Tul và Ia Sao
- 80 học sinh trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
- Gia Lai xếp thứ nhì toàn đoàn Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II
Nhịp sống hôm nay: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh quên mình cứu dân trong lũ dữ
Sống khỏe mỗi ngày: Chanh-gừng-đường phèn: Thức uống hỗ trợ tăng đề kháng thời điểm giao mùa
Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tăng cường, Gia Lai sẽ có mưa vừa đến mưa to