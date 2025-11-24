Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho các xã vùng ngập lụt phía Tây

(GLO)- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh vừa đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại 7 xã khu vực phía Tây tỉnh gồm: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Hiao, Uar, Ia Rsai và Ia Dreh.
Tin nhanh đầu ngày:

- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho các xã vùng ngập lụt phía Tây Gia Lai

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại các khu công nghiệp

- Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Phù Mỹ Nam

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ Ia Pa, Ia Tul và Ia Sao

- 80 học sinh trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

- Gia Lai xếp thứ nhì toàn đoàn Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II

12:15

Nhịp sống hôm nay: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh quên mình cứu dân trong lũ dữ

15:25

Sống khỏe mỗi ngày: Chanh-gừng-đường phèn: Thức uống hỗ trợ tăng đề kháng thời điểm giao mùa

17:47

Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tăng cường, Gia Lai sẽ có mưa vừa đến mưa to

