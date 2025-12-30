- Gia Lai gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

17:53

Thời tiết hôm nay:

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi

- Thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai mát mẻ, dự báo không có mưa