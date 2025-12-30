Tin nhanh đầu ngày:
- Gia Lai gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng
- Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”
- Công an TP. Hà Nội hỗ trợ 1,2 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ
- Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam chuyển địa điểm làm việc mới
- Khen thưởng 18 hộ dân gương mẫu trong giải phóng mặt bằng Dự án ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul
Nhịp sống hôm nay: Khoảng 160 ha mía ở xã Pờ Tó bị cháy rụi, nông dân thiệt hại nặng nề
Câu chuyện thể thao: HAGL trung thành với chiến lược đầu tư cho tài năng trẻ của bầu Đức
Sống khỏe mỗi ngày: 5 loại hạt siêu dinh dưỡng giá thành rẻ, dễ tìm mua
Thời tiết hôm nay:
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi
- Thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai mát mẻ, dự báo không có mưa