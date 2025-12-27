Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Năm 2026, Gia Lai phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,54%; Gia Lai dự kiến đăng cai vòng loại Race to Legends trong Vietnam Legends Festival 2026; Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS; Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Năm 2026, Gia Lai phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,54%

+ Gia Lai dự kiến đăng cai vòng loại Race to Legends trong Vietnam Legends Festival 2026

+ Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

+ Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

11:47

Nhịp sống hôm nay:

+ Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

14:10

Câu chuyện thể thao: Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

16:56

Sống khỏe: Rắc tiêu vào bún, phở: Điều tuyệt vời gì xảy ra cho tim, não?

18:12

Thời tiết hôm nay: Phía Đông tỉnh có mưa, mưa rào rải rác

