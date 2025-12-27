(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Năm 2026, Gia Lai phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,54%; Gia Lai dự kiến đăng cai vòng loại Race to Legends trong Vietnam Legends Festival 2026; Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS; Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM...