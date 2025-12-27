Tin nhanh đầu ngày:
+ Năm 2026, Gia Lai phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,54%
+ Gia Lai dự kiến đăng cai vòng loại Race to Legends trong Vietnam Legends Festival 2026
+ Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số
+ Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế
Nhịp sống hôm nay:
+ Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM
Câu chuyện thể thao: Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo
Sống khỏe: Rắc tiêu vào bún, phở: Điều tuyệt vời gì xảy ra cho tim, não?
Thời tiết hôm nay: Phía Đông tỉnh có mưa, mưa rào rải rác