- Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ Gia Lai

- Xã Đak Đoa hỗ trợ xã Tuy Phước Bắc 200 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 13

- 273 thí sinh dự thi tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2025

- Xã An Lương triển khai lớp “Bình dân học vụ số”

- Bồi dưỡng kỹ năng sản xuất podcast và ứng dụng AI cho người làm báo

- Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không

- Người nước ngoài có thể xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh