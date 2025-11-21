Cùng người dân Gia Lai vượt qua lũ dữ

(GLO)- Những ngày mưa gió rồi cũng sẽ qua nhưng nghĩa tình, sự đùm bọc, đoàn kết của người dân Gia Lai nói riêng và đồng bào cả nước nói chung sẽ còn ở lại rất lâu, như ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối của lũ dữ. Trong hoạn nạn, người dân vùng lũ luôn vững niềm tin vì biết rằng mình không hề đơn độc.