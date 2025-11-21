Tin nhanh đầu ngày:
- Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan đi đầu trong chuyển đổi số
- Bộ CHQS tỉnh huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân ở 23 điểm ngập lụt
- Khẩn trương khắc phục sạt lở, thông xe tuyến đường tránh từ xã Ia Tul qua phường Ayun Pa
- Nhiều nhà dân và trụ sở ở xã Ia Rsai xuất hiện vết nứt sau lũ
- Căn cứ tình hình thực tế mưa lũ, chủ động cho học sinh đi học trở lại từ ngày 21-11
- Trao 600 phần quà “Siêu thị 0 đồng” cho người lao động sau bão số 13
Nhịp sống hôm nay: Cùng người dân Gia Lai vượt qua lũ dữ
Sống khỏe mỗi ngày: Những bệnh hay gặp mùa mưa lũ và cách phòng ngừa
Thời tiết hôm nay:
- Cảnh báo mưa lớn ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai
- Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi