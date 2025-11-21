Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cùng người dân Gia Lai vượt qua lũ dữ

(GLO)- Những ngày mưa gió rồi cũng sẽ qua nhưng nghĩa tình, sự đùm bọc, đoàn kết của người dân Gia Lai nói riêng và đồng bào cả nước nói chung sẽ còn ở lại rất lâu, như ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối của lũ dữ. Trong hoạn nạn, người dân vùng lũ luôn vững niềm tin vì biết rằng mình không hề đơn độc.
Tin nhanh đầu ngày:

- Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan đi đầu trong chuyển đổi số

- Bộ CHQS tỉnh huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân ở 23 điểm ngập lụt

- Khẩn trương khắc phục sạt lở, thông xe tuyến đường tránh từ xã Ia Tul qua phường Ayun Pa

- Nhiều nhà dân và trụ sở ở xã Ia Rsai xuất hiện vết nứt sau lũ

- Căn cứ tình hình thực tế mưa lũ, chủ động cho học sinh đi học trở lại từ ngày 21-11

- Trao 600 phần quà “Siêu thị 0 đồng” cho người lao động sau bão số 13

10:53

Nhịp sống hôm nay: Cùng người dân Gia Lai vượt qua lũ dữ

14:57

Sống khỏe mỗi ngày: Những bệnh hay gặp mùa mưa lũ và cách phòng ngừa

16:43

Thời tiết hôm nay:

- Cảnh báo mưa lớn ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai

- Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi

