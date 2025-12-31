Tin nhanh đầu ngày:
- Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai
- Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận 32 sinh viên Lào theo học chương trình dự bị tiếng Việt
- Gia Lai có 1 tác giả đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV
Nhịp sống hôm nay: Mạng xã hội ngập tràn lời chia tay năm 2025, gửi gắm hy vọng năm mới 2026
Sắc màu Việt: Giữ thói quen treo lịch Tết
Sống khỏe mỗi ngày: Những loại đồ uống không nên đựng trong bình giữ nhiệt
Thời tiết hôm nay:
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng
- Thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai mát mẻ, không mưa