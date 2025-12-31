- Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

(GLO)- Năm 2025 đi qua tỉnh Gia Lai bằng nhiều gam màu: có hội tụ và kết nối rừng - biển, có gian nan sau thiên tai và có cả những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng, trên tất cả vẫn là tinh thần đoàn kết, sẻ chia và không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới...