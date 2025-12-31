Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

(GLO)- Năm 2025 đi qua tỉnh Gia Lai bằng nhiều gam màu: có hội tụ và kết nối rừng - biển, có gian nan sau thiên tai và có cả những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng, trên tất cả vẫn là tinh thần đoàn kết, sẻ chia và không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Tin nhanh đầu ngày:

- Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

- Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận 32 sinh viên Lào theo học chương trình dự bị tiếng Việt

- Gia Lai có 1 tác giả đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV

12:00

Nhịp sống hôm nay: Mạng xã hội ngập tràn lời chia tay năm 2025, gửi gắm hy vọng năm mới 2026

14:51

Sắc màu Việt: Giữ thói quen treo lịch Tết

16:48

Sống khỏe mỗi ngày: Những loại đồ uống không nên đựng trong bình giữ nhiệt

18:58

Thời tiết hôm nay:

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng

- Thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai mát mẻ, không mưa

