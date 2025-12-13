(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Thủ tướng Chính phủ: Công khai danh sách người được mua, thuê nhà ở xã hội; Điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được Bộ GD&ĐT khen thưởng với thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế...

