Tin nhanh đầu ngày:
+ Thủ tướng Chính phủ: Công khai danh sách người được mua, thuê nhà ở xã hội
+ Điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025
+ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được Bộ GD&ĐT khen thưởng với thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế
+ Gia Lai chuyển đổi gần 13.360 ha cây trồng kém hiệu quả
+ Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm cán bộ bị thương khi khống chế đối tượng nghi ngáo đá
+ Tìm giải pháp phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết
+ UBND phường Thống Nhất chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn
Nhịp sống hôm nay:
+ Gia Lai bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng cho 80 học viên
+ Khởi công “Nhà Yêu Thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Chư Sê
Câu chuyện thể thao: SEA Games 33: Việt Nam liên tiếp vượt chủ nhà Thái Lan, nâng số Huy chương vàng lên 21
Sống khỏe: Cách uống nước đậu đen rang giúp thanh nhiệt, giải độc gan
Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió mạnh, sóng lớn