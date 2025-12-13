Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thủ tướng Chính phủ: Công khai danh sách người được mua, thuê nhà ở xã hội

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

Tin nhanh đầu ngày:

+ Thủ tướng Chính phủ: Công khai danh sách người được mua, thuê nhà ở xã hội

+ Điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025

+ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được Bộ GD&ĐT khen thưởng với thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế

+ Gia Lai chuyển đổi gần 13.360 ha cây trồng kém hiệu quả

+ Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm cán bộ bị thương khi khống chế đối tượng nghi ngáo đá

+ Tìm giải pháp phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết

+ UBND phường Thống Nhất chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn

13:40

Nhịp sống hôm nay:

+ Gia Lai bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng cho 80 học viên

+ Khởi công “Nhà Yêu Thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Chư Sê

16:19

Câu chuyện thể thao: SEA Games 33: Việt Nam liên tiếp vượt chủ nhà Thái Lan, nâng số Huy chương vàng lên 21

18:52

Sống khỏe: Cách uống nước đậu đen rang giúp thanh nhiệt, giải độc gan

20:23

Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió mạnh, sóng lớn

