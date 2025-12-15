Tin nhanh đầu ngày
+ Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng
+ Trao 42 giải tập thể và cá nhân “Tài năng tiếng Anh” tỉnh Gia Lai
+ Hỗ trợ hơn 49 tỷ đồng mỗi năm cho công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật
+ Công an Quy Nhơn Nam xử lý hàng loạt đối tượng ma túy sau 3 ngày ra quân trấn áp tội phạm
Nhịp sống hôm nay:
+ Sôi nổi, ý nghĩa Ngày Thanh niên cùng hành động
+ Trao 680 suất quà cho người dân vùng lũ Gia Lai
Câu chuyện thể thao: SEA Games 33: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines
Sống khỏe: Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai mát mẻ, dễ chịu, một số nơi có mưa nhẹ