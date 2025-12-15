Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Trao 42 giải tập thể và cá nhân “Tài năng tiếng Anh” tỉnh Gia Lai

Trao 42 giải tập thể và cá nhân “Tài năng tiếng Anh” tỉnh Gia Lai

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các thông tin sau: Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng; Trao 42 giải tập thể và cá nhân “Tài năng tiếng Anh” tỉnh Gia Lai; Hỗ trợ hơn 49 tỷ đồng mỗi năm cho công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật; Sôi nổi, ý nghĩa Ngày Thanh niên cùng hành động...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:37

Tin nhanh đầu ngày

+ Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng

+ Trao 42 giải tập thể và cá nhân “Tài năng tiếng Anh” tỉnh Gia Lai

+ Hỗ trợ hơn 49 tỷ đồng mỗi năm cho công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật

+ Công an Quy Nhơn Nam xử lý hàng loạt đối tượng ma túy sau 3 ngày ra quân trấn áp tội phạm

10:07

Nhịp sống hôm nay:

+ Sôi nổi, ý nghĩa Ngày Thanh niên cùng hành động

+ Trao 680 suất quà cho người dân vùng lũ Gia Lai

14:22

Câu chuyện thể thao: SEA Games 33: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines

16:26

Sống khỏe: Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

17:58

Thời tiết hôm nay: Gia Lai mát mẻ, dễ chịu, một số nơi có mưa nhẹ

null