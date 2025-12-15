(GLO)- Bản tin có các thông tin sau: Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng; Trao 42 giải tập thể và cá nhân “Tài năng tiếng Anh” tỉnh Gia Lai; Hỗ trợ hơn 49 tỷ đồng mỗi năm cho công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật; Sôi nổi, ý nghĩa Ngày Thanh niên cùng hành động...