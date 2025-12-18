Tin nhanh đầu ngày:
- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại, giải quyết kiến nghị của công dân
- Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc tại Gia Lai
- Nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí đóng BHYT từ ngày 1-1-2026
- Ra mắt mô hình “Gia đình văn hóa số” tại phường An Nhơn Bắc
- Gia Lai có 1 thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của
- Binh đoàn 15 bàn giao Chi nhánh Tổng công ty 15 tại Campuchia về Công ty 386
Nhịp sống hôm nay: Những lão ngư chung tay chống khai thác IUU
Sống khỏe mỗi ngày: Những đại kỵ khi sử dụng giấm táo để bảo vệ sức khỏe
Thời tiết hôm nay:
- Khu vực cao nguyên Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng
- Vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác
- Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa nhẹ; phía Tây tỉnh thời tiết mát mẻ, dễ chịu