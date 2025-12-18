Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí đóng BHYT từ ngày 1-1-2026

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND do HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, kể từ ngày 1-1-2026, nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế.
Tin nhanh đầu ngày:

- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại, giải quyết kiến nghị của công dân

- Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc tại Gia Lai

- Nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí đóng BHYT từ ngày 1-1-2026

- Ra mắt mô hình “Gia đình văn hóa số” tại phường An Nhơn Bắc

- Gia Lai có 1 thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của

- Binh đoàn 15 bàn giao Chi nhánh Tổng công ty 15 tại Campuchia về Công ty 386

12:50

Nhịp sống hôm nay: Những lão ngư chung tay chống khai thác IUU

16:03

Sống khỏe mỗi ngày: Những đại kỵ khi sử dụng giấm táo để bảo vệ sức khỏe

18:32

Thời tiết hôm nay:

- Khu vực cao nguyên Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng

- Vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác

- Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa nhẹ; phía Tây tỉnh thời tiết mát mẻ, dễ chịu

