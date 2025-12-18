- Nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí đóng BHYT từ ngày 1-1-2026

(GLO)- Theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND do HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, kể từ ngày 1-1-2026, nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế.