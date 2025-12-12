Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai chuẩn bị tốt công tác phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Gia Lai chuẩn bị tốt công tác phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026; 2.357 phương tiện giao thông bị chặn đăng kiểm vì chưa nộp phạt vi phạm...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

+ Gia Lai chuẩn bị tốt công tác phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026

+ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

+ Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

+ 2.357 phương tiện giao thông bị chặn đăng kiểm vì chưa nộp phạt vi phạm

+ Nữ võ sĩ Gia Lai mang về huy chương đồng Taekwondo tại SEA Games 33

12:34

Nhịp sống hôm nay

+ Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ từ chiều 11-12

+ Giá cà phê và hồ tiêu tăng nhẹ

15:07

Sắc màu Việt: Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh lọt top 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới

16:43

Sống khỏe: Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

18:26

Thời tiết hôm nay: Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to

