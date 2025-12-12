01:55

Tin nhanh đầu ngày:

+ Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

+ Gia Lai chuẩn bị tốt công tác phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026

+ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

+ Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

+ 2.357 phương tiện giao thông bị chặn đăng kiểm vì chưa nộp phạt vi phạm

+ Nữ võ sĩ Gia Lai mang về huy chương đồng Taekwondo tại SEA Games 33