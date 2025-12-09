Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus; Toàn tỉnh có 32 điểm bố trí camera phạt nguội hoạt động 24/24 giờ...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus

+ Khẩn trương khôi phục sản xuất rau xanh sau mưa lũ

+ Toàn tỉnh có 32 điểm bố trí camera phạt nguội hoạt động 24/24 giờ

11:31

Nhịp sống hôm nay:

+ Trao tặng gần 300 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

+ Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”

13:45

Câu chuyện thể thao: Gia Lai phát triển thể thao thành tích cao từ việc chăm lo vận động viên

16:48

Sống khỏe: Lợi ích bất ngờ của bột năng

18:34

Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã suy yếu và tan dần

