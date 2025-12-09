Tin nhanh đầu ngày:
+ Tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus
+ Khẩn trương khôi phục sản xuất rau xanh sau mưa lũ
+ Toàn tỉnh có 32 điểm bố trí camera phạt nguội hoạt động 24/24 giờ
Nhịp sống hôm nay:
+ Trao tặng gần 300 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
+ Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Câu chuyện thể thao: Gia Lai phát triển thể thao thành tích cao từ việc chăm lo vận động viên
Sống khỏe: Lợi ích bất ngờ của bột năng
Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã suy yếu và tan dần