Tin nhanh đầu ngày:
- Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
- Đảm bảo công tác khám cấp cứu, an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế trong mưa lũ
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho người dân vùng lũ Tuy Phước
- Gia Lai tăng cường giám sát, hỗ trợ Y tế cơ sở phòng-chống HIV/AIDS
- Phường Pleiku tập huấn chuyển đổi số cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng
- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông
Sắc màu Việt: Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025 - Cơ hội trải nghiệm của người dân và du khách
Sống khỏe mỗi ngày: Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím
Thời tiết hôm nay:
- Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi
- Cảnh báo mưa lớn ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai
- Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai