Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Podcast Gia Lai ngày mới (22-11) có những nội dung sau: Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai; đảm bảo công tác khám cấp cứu, an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế trong mưa lũ; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông...
Tin nhanh đầu ngày:

- Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

- Đảm bảo công tác khám cấp cứu, an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế trong mưa lũ

- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho người dân vùng lũ Tuy Phước

- Gia Lai tăng cường giám sát, hỗ trợ Y tế cơ sở phòng-chống HIV/AIDS

- Phường Pleiku tập huấn chuyển đổi số cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng

- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

10:19

Sắc màu Việt: Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025 - Cơ hội trải nghiệm của người dân và du khách

13:39

Sống khỏe mỗi ngày: Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

16:13

Thời tiết hôm nay:

- Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi

- Cảnh báo mưa lớn ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai

- Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai

