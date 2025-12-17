Tin nhanh đầu ngày:
- Chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ lễ khánh thành và khởi công các dự án tại Nhà máy Đường An Khê
- Long trọng Lễ giỗ nhân kỷ niệm 96 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
- Gia hạn thời gian hoàn thành dự án tổ hợp khách sạn, nhà phố thương mại của FLC
- Tỉnh Bắc Ninh trao 5 tỷ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai
- Trên 131 triệu đồng hỗ trợ sinh viên bị tai nạn giao thông
- Hơn 300 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao phường Ayun Pa
Nhịp sống hôm nay: Thị trường Noel: Hàng đa dạng, mua sắm chọn lọc
Sống khỏe mỗi ngày: Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?
Thời tiết hôm nay:
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng
- Thời tiết tại tỉnh Gia Lai chủ yếu là mưa nhẹ ở khu vực phía Đông, khu vực phía Tây mát mẻ, dễ chịu