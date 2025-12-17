Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia hạn thời gian hoàn thành dự án tổ hợp khách sạn, nhà phố thương mại của FLC

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để thực hiện dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai).
Tin nhanh đầu ngày:

- Chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ lễ khánh thành và khởi công các dự án tại Nhà máy Đường An Khê

- Long trọng Lễ giỗ nhân kỷ niệm 96 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

- Tỉnh Bắc Ninh trao 5 tỷ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

- Trên 131 triệu đồng hỗ trợ sinh viên bị tai nạn giao thông

- Hơn 300 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao phường Ayun Pa

12:52

Nhịp sống hôm nay: Thị trường Noel: Hàng đa dạng, mua sắm chọn lọc

15:11

Sống khỏe mỗi ngày: Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

18:06

Thời tiết hôm nay:

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng

- Thời tiết tại tỉnh Gia Lai chủ yếu là mưa nhẹ ở khu vực phía Đông, khu vực phía Tây mát mẻ, dễ chịu

