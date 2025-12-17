- Gia hạn thời gian hoàn thành dự án tổ hợp khách sạn, nhà phố thương mại của FLC

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để thực hiện dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai).