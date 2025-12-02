Tin nhanh đầu ngày:
- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Gia Lai
- Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ
- Ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ
- Khen thưởng 3 tập thể trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân đợt lũ tháng 11
- Hướng dẫn triển khai rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính
- Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Thị Nại
Nhịp sống: Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương
Sống khỏe mỗi ngày: Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng
Thời tiết hôm nay: Bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to