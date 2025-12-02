02:08

Tin nhanh đầu ngày:

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Gia Lai

- Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

- Ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ

- Khen thưởng 3 tập thể trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân đợt lũ tháng 11

- Hướng dẫn triển khai rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính

- Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Thị Nại