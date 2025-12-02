Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ

Ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Chiều qua (1-12), Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ; phấn đấu bàn giao trước ngày 31-1-2026 để nhân dân kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:08

Tin nhanh đầu ngày:

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Gia Lai

- Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

- Ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ

- Khen thưởng 3 tập thể trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân đợt lũ tháng 11

- Hướng dẫn triển khai rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính

- Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Thị Nại

11:43

Nhịp sống: Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

14:59

Sống khỏe mỗi ngày: Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

16:54

Thời tiết hôm nay: Bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to

null