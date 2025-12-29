Tin nhanh đầu ngày:
+ Phê duyệt 25 nhiệm vụ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ, cấp tỉnh
+ 1.889 thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2025
+ Người dân xã Ia Tul trải nghiệm cùng chương trình "Cồng chiêng cuối tuần"
+ Rừng biên giới Ia Mơ bị xâm hại, hàng trăm cây xanh bị ken gốc
+ Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng
Nhịp sống hôm nay:
+ 6 học sinh Gia Lai đạt giải cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường
+ Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá
+ Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Vạn Thái
Câu chuyện thể thao: Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng
Sống khỏe: Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm
Thời tiết hôm nay: Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đêm và sáng có mưa, trong ngày trời nắng.