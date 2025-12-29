Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Rừng biên giới Ia Mơ bị xâm hại, hàng trăm cây xanh bị ken gốc

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: 1.889 thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2025; Rừng biên giới Ia Mơ bị xâm hại, hàng trăm cây xanh bị ken gốc; Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Phê duyệt 25 nhiệm vụ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ, cấp tỉnh

+ 1.889 thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2025

+ Người dân xã Ia Tul trải nghiệm cùng chương trình "Cồng chiêng cuối tuần"

+ Rừng biên giới Ia Mơ bị xâm hại, hàng trăm cây xanh bị ken gốc

+ Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

10:44

Nhịp sống hôm nay:

+ 6 học sinh Gia Lai đạt giải cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường

+ Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

+ Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Vạn Thái

14:44

Câu chuyện thể thao: Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

16:30

Sống khỏe: Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

18:08

Thời tiết hôm nay: Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đêm và sáng có mưa, trong ngày trời nắng.

